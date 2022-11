Norvegia | John Carew condannato a 14 mesi di carcere

(Di mercoledì 16 novembre 2022), ex attaccante norvegese della Roma, dovrà scontare 14diper frode fiscale e pagare un’ammenda, ex attaccante della Roma, è statoa 14diper frode fiscale. Il 43enne dovrà pagare anche un’ammenda cinquantaduemila euro.avrebbe evaso il fisco per 5,4 milioni di euro.ha giocato nel corso della sua carriera con Valencia, Roma, Aston Villa, Lione, Stoke City e West Ham, oltre che con la maglia della nazionale norvegese con cui ha messo a referto 24 gol in 98 presenze. L'articolo proviene da Calcio News 24.

