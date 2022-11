Norman Atlantic | chieste 23 condanne fino a 9 anni per il naufragio I pm | “Evacuazione completamente sbagliata Si potevano salvare tutti”

(Di mercoledì 16 novembre 2022) A quasi ottodalla notte del disastro, nell’aula bunker di Bitonto, i pubblici ministeri della procura di Bari, Federico Perrone Capano ed Ettore Cardinali, hanno messo il loro punto alla vicenda del. Uno dei peggiori disastri che coinvolge la marineria italiana di cui quasi più nessuno ricorda nulla. Eppure nel corso del procedimento, prima i periti del giudice per le indagini preliminari in una consulenza granitica, quindi attraverso le testimonianze di passeggeri e membri dell’equipaggio, nonché grazie a un lungo carteggio via mail sequestrato nel corso dell’inchiesta, sono state ricostruite alcune verità storiche su cosa accadde durante la notte tra il 27 e il 28 dicembre 2014, nel mare in tempesta tra le coste greche e italiane, sul traghetto che trasportava oltre 500 persone, compresi diversi clandestini. E ...

