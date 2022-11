(Di mercoledì 16 novembre 2022) E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 26 ottobre una sentenza della Corte costituzionale che merita un approfondimento. Con ricorso iscritto al n. 5 del reg. ric. 2022, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso la questione di legittimità costituzionale dell’art. 35, comma 2, della legge Regione Umbria 15/2021, in quanto questa avrebbe violato l’art. 117, secondo comma, lettere h) e g), della Costituzione. La disposizione regionale impugnata sostituisce il testo dell’art. 39, comma 1, lettera b), della legge della Regione Umbria, 23 del 2003, che stabilisce una delle cause di decadenza dall’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale. Il testo della Regione Umbria dispone la decadenza nell’ipotesi in cui l’assegnatario, ovvero “altro componente il nucleo familiare” (estensione soggettiva introdotta dalla legge reg. Umbria n. 15 ...

Il Fatto Quotidiano

Antonino Spinalbese si lascia andare ad una nuova dichiarazione contro Belén nelladel Gf Vip: il paragone con la sorella Cecilia fa mormorare. Solo nelle ultime ore aveva fatto ...c'entra. ...giardini, aiuole o aree degradate dentro la città quindi perch troppo piccole o perch ... "O riducono le misure e consentono di piantare anche in aree in cui c'è una strada o unao non c'è ... Niente casa popolare se qualcuno vi svolge attività illecite: così si apre all’esclusione sociale Il Governo conferma che anche nel 2023 il canone RAI si pagherà in bolletta, ma una norma del 2016 ci dice come non pagare il canone senza violare la legge.non ha funzionato – spiega Del Carlo – Ora non ci vogliamo di certo mettere a fare della facile ironia sottolineando che chiunque a casa propria ha verificato il funzionamento dell’impianto di ...