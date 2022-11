Nessuna escalation. I diversi strumenti della Nato spiegati da Luciolli

Leggi su formiche

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Mentre si fa strada l’ipotesi che a colpire la cittadina polacca di Przewodów, al confine con l’ucraina, sia stato un missile S-300 lanciato dalle difese aeree di Kiev nel tentativo di intercettare uno delle decine di missili russi che stavano piovendo in quel momento sul Paese, l’incidente mette in luce il rischio di uno spillover del conflitto anche verso i territori europei. Varsavia nel frattempo sta valutando se attivare l’articolo 4 del Trattato atlantico, e si è cominciato a riflettere sulle potenziali conseguenze di una, per ora improbabile, attivazione dell’articolo 5. Airpress ne ha parlato con Fabrizio, presidente del Comitato atlantico italiano. Presidente, siamo in attesa di avere un’immagine più chiara di quanto accaduto in Polonia. In ogni caso, quali sono i possibili scenari che si aprono dopo questo ...