Nba | Doncic spegne la rimonta Clippers Fontecchio in campo | ma Jazz ko

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Ci pensa il solito Lukaa salvare i Dallas Mavericks contro i Los Angeles. Nella notte Nba, i Mavs chiudono il primo tempo sul +22, ma subiscono lae nell’ultimo periodo toccano anche il -5. A togliere le castagne dal fuoco tocca allo sloveno che realizza una tripla mostruosa a 27’’ dalla sirena e impreziosisce una prestazione da 35 punti, 11 rimbalzi e 5 assist. Si tratta della sua venticinquesima prestazione con almeno 35-10-5 e prima di compiere 25 anni solo altri due giocatori hanno fatto registrare numeri di questo tipo: Oscar Robertson e Kareem Abdul-Jabbar. Terza sconfitta in fila per gli Utah. Vincono i Knicks in una partita equilibrata in tre periodi. Ma dal punto dell’87-88, New York non si volta più indietro e chiude sul 111-118.e minuti (17?) per Simone ...

