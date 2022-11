AMICA - La rivista moda donna

La sua stylist,- moglie, peraltro, del fotografo di corte, Chris Jackson - ha colpito ancora nel segno. Scegliendo per la principessa del Galles un total look cammello, decisamente ...Devono conoscere il protocollo ma al contempo devono essere aggiornate sulle tendenze contemporanee, da una parte con il centimetro in mano per misurare la lunghezza di una gonna e dall'altra l'... Natasha Archer: chi è la stylist dietro gli outfit di Kate Middleton Stylist Natasha Archer, nicknamed 'Tash', is another key member of the team, helping Kate coordinate her clothing and impress for the cameras. In 2020 it was reported she was encouraging the then ...A key member of the Princess of Wales ' team has stepped back from some of her royal roles, according to reports. Kate and Prince William have established a close-knit team that managed their ...