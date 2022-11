Nasce il polo penitenziario dell’Università di Bergamo | “Sostegno per gli studenti privati della libertà”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Da oggi anche l’Università degli studi dipotrà vantare iluniversitario, ossia una serie di servizi specificamente rivolti apersonale a seguito di un provvedimento dell’autorità giudiziaria. L’iniziativa si pone l’obiettivo di superare le barriere che la detenzione inevitabilmente genera durante la frequenza universitaria. Quando si è in carcere, ad esempio, pagare le tasse online può rappresentare un problema, così come recarsi a ricevimento da un docente o contattarlo per avere chiarimenti sul programma di studio. Può essere complesso anche ottenere libri per lo studio se non si ha una famiglia alle spalle in grado di garantire uneconomico e un supporto pratico-operativo. Proprio a ...