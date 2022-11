Napoli | calciomercato | la richiesta dell’Udinese per Samardzic

CalcioNapoli24

... adesso di pensa al prossimo anno e alle mosse dida fare. La formazione di Allegri è ... anche se si cercherà di dare battaglia alcapolista.Però Milan edimostrano che si possono coniugare le due cose. 'Questo fa parte di un processo culturale, al quale non siamo pronti. Non abbiamo la cultura della sconfitta: per noi è un dramma, ... Calciomercato Napoli, Mourinho sulle tracce di un profilo che piace molto a Giuntoli Tra meno di un mese comincerà il Mondiale di Qatar 2022, il più originale e incredibile della storia, il primo Mondiale di Calcio autunnale. Nella rassegna iridata ci sarà spazio per conoscere ed appr ...Beppe Marotta, amministratore delegato area sport dell'Inter, è intervenuto in occasione della presentazione del nuovo libro di Marco Bellinazzo, 'Le nuove guerre del ...