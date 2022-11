Gazzetta

Tra i convocati del Giappone per i prossimi Mondiali, l'ex difensore dell'Inter Yuto, oggi all'Fc Tokyo, ha pubblicato su Instagram questo ...I Blues sono i campioni del mondo ine i favoriti d'obbligo per sollevare la coppa. ... Flick Giappone (4 - 1 - 4 - 1): Gonda; Yamane, Itakura, Yoshida,; Endo; Ito, Tanaka, Morita, ... Nagatomo carica il Giappone in stile Dragon Ball La nazionale asiatica è la prima a svelare l'elenco dei 26 convocati per la rassegna iridata: sorprendente l'assenza di Kyogo Furuhashi, attaccante protagonista nella Premier scozzese con la maglia de ...