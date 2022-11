Mou stangato dal Giudice Sportivo

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 16 novembre 2022) . Squalificato per due giornate José Mourinho dopo l’espulsione ricevuta in Roma-Torino di domenica scorsa. Una punizione severa giustificata dal referto arbitrale molto chiaro, «per aver contestato una decisione arbitrale assumendo un atteggiamento minaccioso nei confronti dell’arbitro e rivolgendo ripetutamente allo stesso un epiteto gravemente offensivo». Questo, nonostante le scuse fatte di persona nello spogliatoio alla presenza della Procura e quelle pubbliche davanti ai microfoni: «L’espulsione è giusta, le mie parole dette all’arbitro meritavano il cartellino rosso. Della sua performance non voglio parlare». L’allenatore mancherà sia il 4 gennaio alla ripresa contro il Bologna che l’8 contro il Milan. La Roma pensa al ricorso per uno sconto e riaverlo in panchina a Milano. L'articolo proviene da Italia Sera.