Mostra fotografica su Cuticchio | Lambertini | Non dimenticare l' arte popolare

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Roma, 16 nov. (Adnkronos) - Un percorso che racconta la costruzione dei pupi. Il fotografo Dilioracconta la‘Fare i Pupi - il Maestro Mimmoall'opera', di cui è fotografo e curatore. Una novantina di scatti esposti presso il foyer dell'Aula Magna dell'Università Roma Tre. “Questanasce un po' di anni fa. Il mio intento era di riuscire a ricreare quell'atmosfera da mondo delle meraviglie, che allora mi aveva colpito. - ha spiegato il fotografo - il racconto rappresenta loro che costruiscono questi pupi per uno spettacolo che si chiama ‘O a Palermo o all'inferno', sulla spedizione dei Mille di Garibaldi. Il pregio di Mimmo è quello di non aver fatto morire il teatro dei pupi, che aveva perso tutto il pubblico, e quindi questavuole ...

Cinque capolavori del Quattrocento, Seicento e Settecento e, a fianco, la loro rivisitazionein chiave pop sono protagonisti dellaArt beyond imagination dell'artista brasiliana Monica Silva , che apre domani, 17 novembre, a palazzo Cicogna , a Milano . Angel Gabriel's White Light' è la ... Ecco "Byways", la mostra fotografica di Roger Deakins. VIDEO In onore del centenario della sua nascita, Napoli celebra celebra il maestro napoletano e la sua cinematografia Francesco Rosi con una due giorni di iniziative diffuse nella sua ...