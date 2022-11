Agenzia ANSA

E'Mirjam Viterbi Ben Horin,nascosta e salvata con la sua famiglia ad Assisi negli anni 1943 - 1944. Lo ha annunciato il vescovo monsignor Domenico Sorrentino. "Siamo davvero tristi per la ..."Con la morte di Mirjam Viterbi se ne va probabilmente l'ultimasalvata in Assisi. È un grande dolore personale la sua scomparsa perché dal 2008, quando Mirjam venne in Assisi con il marito ... Morta ebrea nascosta e salvata ad Assisi con la famiglia - Politica Si è spenta in Israele la Anna Frank di Assisi, la bambina ebrea che riuscì a salvarsi nascondendosi nella cittadina umbra durante gli anni delle leggi razziali e della ...E' morta Mirjam Viterbi Ben Horin, ebrea nascosta e salvata con la sua famiglia ad Assisi negli anni 1943-1944. Lo ha annunciato il vescovo monsignor Domenico Sorrentino. (ANSA) ...