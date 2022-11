Monza | Galliani già scatenato | affare a sorpresa con l’Inter

La sua prima uscita da allenatore a livello pro corrisponde con il primo successo delin ... Così facendo, la frase citata dall'amministratore delegato Adriano' 110 anni di storia per ...Quota ancora più alta (33), ma decisamente suggestiva, quella che lo porterebbe in Brianza, per giocare neldie Berlusconi. Ma chi è la squadra favorita a mettere le mani su Cristiano ...L'amministratore delegato Adriano Galliani è a conoscenza dell'interessamento di molti club di Serie A e, per questo motivo, ha posto un veto alla cessione di Carlos Augusto. Almeno fino al termine ...Il Monza venne promosso ufficialmente in Serie A il 29 maggio ... Così facendo, la frase citata dall'amministratore delegato Adriano Galliani '110 anni di storia per arrivare fin qua, non posso essere ...