Montesano squalificato? Il caso infiamma ancora la Rai | la polemica della settimana

... la flottiglia e il motto Chi è Giuseppe Valditara, il nuovo ministro dell'Istruzione Enricoda Ballando per la maglietta della decima Mas, minaccia causa alla Rai: "Non ha ...Enricoc ome tutti sappiamo è stato licenziato in tronco dalla Ra i edal programma Ballando con le stelle . Il tutto è accaduto nella mattinata di domenica, dopo la messa in ...L'attore Enrico Montesano cacciato da Ballando ha tentato di dare una giustificazione per la maglia sfoggiata durante le prove: interviene il suo agente ...Sembra non essere ancora risolta la situazione che vede protagonista Enrico Montesano. Adesso l'ennesima bufera sta per scagliarsi contro i vertici Rai. Ma che cosa sta accadendo