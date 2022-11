Montesano e la X-Mas? Non era la prima foto | spunta una foto clamorosa | Guarda

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Oltre il doppiopesismo (trattasi - lo ha ricordato ieri su Libero Francesco Storace - di corpo militare pluridecorato e mai disconosciuto dalle istituzioni della Repubblica italiana ma censurato, in differita, da un programma della tv di Stato) e lo svarione storico (parliamo di una frase del "Vate" Gabriele D'Annunzio datata 1918: bendi ogni appropriazione da parte della Rsi) al "X°-gate" che ha coinvolto Enricoe la sua maglietta celebrativa col motto «Memento audere semper» si aggiunge il precedente. Ossia: l'attore era già andato in onda con la t-shirt "incriminata" che ha scatenato la levata di scudi di Selvaggia Lucarelli e la sospensione dell'artista da Ballando con le Stelle. Tutto ciò senza suscitare scandalo o reazioni da parte di nessuno: sia all'esterno che all'interno del programma. A dimostrarlo una ...

Per non parlare dell'accusa di 'nostalgia del Ventennio', a proposito della maglietta di Enrico con in bella evidenza la X, bollata con un 'Roma è città medaglia d'oro della Resistenza'. È terminata l'avventura di Enrico Montesano come concorrente a "Ballando con le stelle". La Rai ha deciso di escludere ...