Agenzia ANSA

Lo stessoGaal, lo scorso mese di marzo aveva definito "ridicola" la decisione di ospitare iin Qatar e aveva accusato la Fifa di essere stata guidata esclusivamente da "soldi e ...Non c'è Botman in difesa, occhio all'esordiente assoluto Simons Non mancano le alternative a... Muntari, Alaaeldin, Mazeed, Al - Hadhrami Qatar padrone di casa ed esordiente ai: lo farà ... Mondiali: Van Gaal,"se tifosi vogliono boicottere hanno ragione" - Calcio I tifosi che non desiderano andare in Qatar o addirittura seguire i Mondiali del 2022 hanno "ragione" se queste sono le loro convinzioni: così il ct dell'Olanda, Louis van Gaal, critico da mesi ...I tifosi che non desiderano andare in Qatar o addirittura seguire i Mondiali del 2022 hanno "ragione" se queste sono le loro convinzioni: così il ct dell'Olanda, Louis van Gaal, critico da mesi sull'a ...