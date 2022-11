Mondiali Qatar | i campioni non qualificati | da Donnarumma a Salah | un undici da 775 milioni FOTO

Il CT della nazionale argentina, Lionel Scaloni , si è espresso in merito ad eventuali cambi nella lista dei calciatori che rappresenteranno l'albiceleste ai prossimiin. Queste le sue parole: 'I quattro che sono rimasti fuori ho deciso di non rischiarli, anche se avremmo potuto farlo. Ma per precauzione non l'ho fatto. Abbiamo dei 'problemini', ma ...Si affrontano due Nazionali che hanno fallito la qualificazione aiinin una sfida che sarà diretta dall'arbitro kosovaro Nuza. Roberto Mancini, CT dell'Italia ©LaPresseDa un lato gli ...La mancata convocazione per il Qatar di Ivan Toney ha suscitato in Inghilterra più di una polemica. Sotto accusa le scelte del ct Southgate ma le ultime vicende aprirebbero un retroscena inquietante.Ma a che prezzo «Ho scritto il libro “Qatar 2022, i Mondiali dello sfruttamento», spiega Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, «per cercare di rispondere a due domande: per ...