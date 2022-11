Mondiali Qatar 2022 | orario e dove vederli in Tv e diretta streaming

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Doha – Domenica 20 novembre iniziano ufficialmente iin, con il match inaugurale tra i padroni di casa dele l’Ecuador, in programma alle ore 17. Per quanto riguarda gli orari del torneo, le partite si disputeranno in 3 fasce orarie, come previsto dal calendario completo di(leggi qui): quella mattutina delle 11 (sette incontri previsti); quella pomeridiana delle 14 (otto partite), 16 (otto partite) o 17 (otto partite), e infine quella serale delle 20 (16 incontri).vedere le partite di2o22 Tutte i 64 match deidi calciosaranno trasmesse in esclusiva e in chiaro sulla Rai, su Rai 1 e le altre su Rai 2 e Rai Sport. Sarà possibile seguire le sfide anche in modalità ...