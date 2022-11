Mondiali Qatar 2022 | Francia | Nkunku si fa male in allenamento | verrà rimpiazzato

Leggi su sportface

(Di mercoledì 16 novembre 2022) C’è preoccupazione per Deschamps in vista della prima partita del Mondiale contro l’Australia. Il trequartista del Lipsia, Cristopherha lasciato anticipatamente l’zoppicando dopo aver effettuato un brutto movimento con la gamba sinistra. Nelle prossime oravalutata l’entità del infortunio e saranno comunicati gli eventuali tempi di recupero. Sarebbe una tegola pesante per il c.t francese dopo aver già perso Kante e Pogba. In serata arriva il responso, ed è tremendo per la: ancora da ufficializzare, ma è certo chesaluterà il ritiro transalpino e non andrà in. Lo scontro con Camavinga ingli è fatale e la cartella clinica, che parla di distorsione al ginocchio, comporterà la richiesta alla Fifa di ...