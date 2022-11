Mondiali | Portogallo; Ronaldo salta allenamento e amichevole

Eurosport IT

Cristiano Ronaldo continua a fare notizia nel ritiro delche si prepara aiin Qatar. Così, mentre l'ex interista Joao Mario smentisce, con dichiarazioni riportare da 'L'Equipe', che ci siano problemi tra CR7 e il suo compagno di club ...Il tutto si è verificato a pochi giorni dall'inizio deidi Qatar 2022, ai quali CR7 parteciperà con il suoper provare a conquistare il suo ultimo grande trofeo in Nazionale. ... Mondiali, Portogallo, che tensione fra Cristiano Ronaldo e Cancelo nel ritiro in vista di Qatar 2022 Cristiano Ronaldo continua a fare notizia nel ritiro del Portogallo che si prepara ai Mondiali in Qatar. Così, mentre l'ex interista Joao Mario smentisce, con dichiarazioni riportare da 'L'Equipe', ch ...Il tutto si è verificato a pochi giorni dall’inizio dei Mondiali di Qatar 2022, ai quali CR7 parteciperà con il suo Portogallo per provare a conquistare il suo ultimo grande trofeo in Nazionale.