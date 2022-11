Mondiali | Francia | Kolo Muani al posto dell' infortunato Nkunku

(Di mercoledì 16 novembre 2022) L'attaccante'Eintracht di Francoforte Randalè stato convocato per sostituire l'Christopher, ha annunciato la Federcalcio francese (FFF). "Attualmente in Giappone ...

, il calendario delle partite Domenica 20 novembre Qatar - Ecuador (Rai 1, Rai Play) - Ore ... Rai Play) - Ore 14 Messico - Polonia (Rai 2, Rai Play) - Ore 17- Australia (Rai 1, Rai ..."Attualmente in Giappone con il suo club", Kolo Muani "si unirà allagiovedì mattina a Doha", precisa la FFF. A 23 anni, l'ex giocatore del Nantes ha avuto le sue prime due selezioni a ...Deschamps perde l'attaccante del Lipsia ad appena 4 giorni dall'inizio del Mondiale in Qatar: il suo sostituto sarà il calciatore dell'Eintracht Francoforte ...Pasalic, Maehle, de Roon e Koopmeiners, sono loro i Fantastici 4 nerazzurri che saranno protagonisti in Qatar Rispetto alla Juve, che ha salutato l’intero suo 11 e sarà la più rappresentata delle squa ...