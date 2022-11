Modugno Sky | “Cannavaro felice ma deve sistemare la classifica | con Pippo sarà dura”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiTanto tuonò, che alla fine uscì il sole. La vittoria di Ferrara ha riportato il buonumore in casa Benevento. Un successo rincorso più di due mesi, dalla trasferta di Venezia di inizio settembre. Tre punti tanto attesi dalla Strega e dal suo condottiero, perché Fabioha potuto finalmente festeggiare la prima vittoria italiana dopo le esperienze asiatiche.Una boccata d’ossigeno salutare per i giallorossi, come sottolineato da Francesco, uno dei volti noti di Sky Sport. “Questa vittoria rappresenta un pieno di energie, non solo per la, ma anche sotto l’aspetto mentale e della fiducia” – ha sottolineato il giornalista napoletano – “sta iniziando a incidere con le sue idee. Fin qui il momento è stato complicato, gli infortuni sono stati limitanti. Lavorare ...