Missili sulla Polonia | in allerta unità militari di Varsavia

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Guerra in Ucraina , ore di tensione:ha messo alcuneindopo la notizia non confermata della caduta dirussi nel territorio nazionale. Lo ha riferito il ...

"Siamo al corrente delle notizie di stampacaduta dirussi in Polonia. Al momento non abbiamo altre informazioni che possano confermarle. Stiamo indagando", spiega il portavoce del ......finalmente un sospiro di sollievo quando una radio polacca ha dato notizia che in effetti i,... Al G20 di Bali l'Italia cerca un ruolo centrale, maguerra in Ucraina qualche speranza si ...Il ministero degli Esteri polacco ha comunicato che si tratta di «un missile fabbricato in Russia», ma non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto. Sia Mosca sia Kiev smentiscono di essere coin ...Con uno sfondo di bandiere americane e tra i soliti cori «Usa, Usa», Donald Trump ha annunciato ufficialmente la sua terza ricandidatura alla Casa Bianca con un discorso di ...