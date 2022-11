Missili su Polonia | Presidente Duda | “E’ stato un incidente | sono arrivati dall’Ucraina”

Non poteva mancare un riferimento alla vicenda deisullache ha interrotto il sonno dei leader presenti a cui è seguita la convocazione di un G7 di emergenza sul tema. "Su quanto ...Auto ribaltate e la voragine nel terreno: il video dei danni causati daicaduti inIl video "sul confine, polizia e pompieri sul luogo dell'esplosione inIl podcast " ...Sul missile caduto in Polonia l'Ucraina sostiene che sia responsabilità della Russia e per questo chiede "l'accesso immediato" al luogo. "Siamo favorevoli a uno studio congiunto dell'incidente - ha ...La Polonia ha deciso di non appellarsi all’articolo 4 del trattato della Nato (“Le parti si consulteranno ogni volta che, nell’opinione di una di esse, l’integrità territoriale, l’indipendenza politic ...