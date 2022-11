Missili su Polonia al confine con l' Ucraina | due morti Biden prudente | ' Improbabile lancio da Russia' Erdogan | ' Errore tecnico'

E mentre Mosca respinge il sospetto che si sia trattato di armi russe, la Nato, di cui fa parte la, ha convocato per oggi un vertice ...Il missile caduto inpotrebbe essere un missile antiaereo proveniente dall'Ucraina. Lo avrebbe detto il ... Sia l'Ucraina che la Russia utilizzanodi progettazione sovietica. Il ...(Adnkronos) - Il missile caduto in Polonia potrebbe essere un missile antiaereo proveniente dall'Ucraina. Lo avrebbe detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ai leader del G7, secondo quanto ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 nov - Prevale la prudenza sui mercati asiatici e alla Borsa di Tokyo, nonostante i lievi rialzi del giorno prima a Wall Street, per i timori di una escalation ...