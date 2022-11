Missili russi sulla Polonia Mosca | «Una provocazione» La Nato mantiene la cautela

La prima giornata del vertice si è conclusa con la notizia di due razzi che hanno colpito una fattoria polacca vicino al confine con l'Ucraina. Mosca nega che si tratti di razzi. Oggi nel corso del summit il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il presidente Usa Joe Biden per "coordinare risposte a sfide globali" e quello turco Recep Tayyip Erdogan con ...'Il terrore non si limita ai nostri confini nazionali - ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video sui social -hanno colpito la Polonia, lanciareal ...Due missili russi colpiscono la Polonia: almeno 2 morti Secondo l’intelligence Usa, due missili russi lanciati contro l’Ucraina avrebbero colpito Przewodow, in Polonia: 2 morti. A cura di… Leggi ...Grande schieramento di forze dell'ordine per isolare il luogo in cui ci sono state le due vittime. Sul posto sono in corso accertamenti meticolosi ...