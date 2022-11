Missili russi su Polonia | riunione domani a Bruxelles degli ambasciatori dei Paesi alleati

(Di mercoledì 16 novembre 2022)mattina a, a quanto apprende l’Ansa, del Consiglio Atlantico della Nato, a livello didei. In questa sede si farà il punto della situazione. Saranno esaminati i report sull’accaduto e lamostrerà i dati in suo possesso e renderà note eventuali sue richieste. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

La prima giornata del vertice si è conclusa con la notizia di due razzi che hanno colpito una fattoria polacca vicino al confine con l'Ucraina. Mosca nega che si tratti di razzi. Oggi nel corso del summit il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il presidente Usa Joe Biden per "coordinare risposte a sfide globali" e quello turco Recep Tayyip Erdogan con ...'Il terrore non si limita ai nostri confini nazionali - ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video sui social -hanno colpito la Polonia, lanciareal ...Reazione, provocazione o errore. I due missili che hanno raggiunto un villaggio della Polonia e hanno ucciso due persone, aprono un nuovo delicatissimo fronte nella guerra tra Russia e ...Il generale Leonardo Tricarico, ex capo di Stato maggiore dell’Aeronautica, non ha dubbi: «È impensabile che si tratti di un atto deliberato: da parte della Russia sarebbe ...