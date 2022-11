Missili russI? Improbabile Biden al G20 disinnesca il caso polacco

(Di mercoledì 16 novembre 2022) L'attacco russo "piomba" sul vertice dei 20 grandi riuniti a Bali per l'ultima giornata di vertice. È notte fonda in Indonesia quando Mosca sferra il bombardamento forse più massiccio sul suolo ucraino dall'inizio del conflitto, colpendo anche il villaggiodi Przewodov, a pochi chilometri dal confine e uccidendo due persone. Il timore iniziale è che ci sia da parte dellaa la volontà deliberata di colpire il territorio di un paese Nato, i leader sono in allerta dalle prime luci dell'alba e non sono ancora le 8 del mattino quando Joeconvoca una riunione d'urgenza dei leader del G7 e della Nato presenti al summit. Sarà poi lo stesso, poche ore dopo, a imboccare la strada della prudenza e a chiarire che «èche i» che hanno colpito la Polonia ...

... al dato in arrivo oggi sull'inflazione in Italia e Gran Bretagna oppure al rischio geopolitico salito improvvisamente martedì sera in seguito ai duecaduti in territorio polacco Da ...Mentre la stessa Polonia invocava l'articolo 4, di fatto ammettendo implicitamente come la versione deivolontariamente sparati sul proprio territorio sia totalmente inconsistente e a forte di rischio di tramutarsi in un fait accompli dalle conseguenze - quelle sì - drammaticamente ...Joe Biden, dopo l’incontro d’emergenza a Bali con gli alleati, ha detto che è «improbabile» che il missile caduto in Polonia sia partito dalla Russia: «Questo – ha precisato – è dovuto all’analisi ...KIEV. Secondo alcune indicazioni, il razzo che ha colpito un villaggio nella Polonia orientale era un missile antiaereo proveniente dall'Ucraina. Lo avrebbe detto il presidente degli Stati Uniti Joe B ...