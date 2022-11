Missili russi caduti in Polonia | due morti Russia | “Non sono i nostri Provocazione deliberata”

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Il primo ministro Mateusz Morawiecki ha convocato un meeting di emergenza per far luce su possibiliche nel tardo pomeriggio avrebbero raggiunto Przewodów, un villaggio polacco che dista meno di dieci chilometri dalla frontiera ucraina. L'attacco avrebbe causato almeno due vittime ma per ora sui media polacchi non ciconferme. Internauti sui social hanno citato un articolo del Trattato Nato, secondo cui un attacco a uno o più Stati membri costituisce un aggressione all'intera Alleanza e può quindi motivare una risposta armata diretta. Il governo di Mosca, intanto, attraverso il suo ministero della Difesa, ha definito le indiscrezioni sui presunti dueche sarebberoin territorio polacco una "...