Missili Polonia | tentativo Kiev di intercettare un razzo Nato | ' Esclusa la no - fly zone'

Moked

Leggi anchecaduti in, cosa c'è dietro e di chi sono le responsabilitàsulla, Varsavia: "Probabilmente ucraini, uno sfortunato incidente". Mosca: "Potevano dirlo ...L'ultima giornata del summit è iniziata con il vertice tra i Paesi Ue, G7 e Nato dopo l'esplosione diinal confine con l'Ucraina. Il presidente americano Joe Biden e quello polacco ... Missili in Polonia, l'allarme del mondo Sottolineo: non abbiamo prove precise che ci permettano di concludere che si è trattato di un attacco alla Polonia". Lo afferma il presidente polacco Andrzej Duda come riportato nell'account Twitter ...Riunione d'emergenza al G20 a Bali dopo il missile caduto su un villaggio polacco al confine con l'Ucraina che ha provocato due morti. Una notizia che ha scosso i leader ...