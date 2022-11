Missili Polonia | Mosca risponde alle accuse | «Provocazione di Kiev | vogliono guerra Nato-Russia per salvarsi»

L'ultima giornata del summit è iniziata con il vertice tra i Paesi Ue, G7 e Nato dopo l'esplosione diinal confine con l'Ucraina. Il presidente americano Joe Biden ha detto che è '...MILANO - I listini europei si muovono verso un avvio in ribasso dopo che ihanno violato il terreno polacco alzando il livello di allerta tra gli alleati della Nato. L'intonazione dei mercati era stata positiva a Wall Street, positiva ieri sera dopo che il dato sui ...I razzi sarebbero di fabbricazione russa e hanno colpito a 12 chilometri dal confine con l'Ucraina uccidendo due persone. A Bali G7 d'urgenza. In caso di attacco a un paese Nato, gli altri sono chiama ..." Improbabile " che il missile caduto ieri in territorio polacco, a pochi chilometri dal confine con l’Ucraina, sia partito ...