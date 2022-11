Missili Polonia | Cina | “Mantenere calma | imperativi dialogo e negoziati”

(Di mercoledì 16 novembre 2022) (Adnkronos) – “Tutte le parti devonolaed esercitare contenimento per evitare l’escalation della situazione. E’ imperativo portare avanti ile ie risolvere la crisi in modo pacifico”, ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese Wang Yi in relazione all’esplosione diin, secondo quanto riporta Global Times. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Oggi vertice Nato e riunione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu. Cnn: "Un aereo della Nato che volava sopra lo spazio aereo polacco ha tracciato il ...Secondo una fonte d'intelligence americana, citata dall'agenzia di stampa Associated Press, le esplosioni sarebbero state causate da duerussi.Il missile caduto in Polonia In una pausa dei lavori del G20 a Bali, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto che le prime risultanze dell'indagine sul missile caduto su un villaggio polacco ...(Teleborsa) - Il ministero della Difesa russo ha smentito che il missile caduto sulla Polonia fosse russo, sottolineando che non sono stati compiuti attacchi con armi di Mosca contro obiettivi vicino ...