Missili in Polonia | Varsavia | “Russia? Non ci sono prove definitive”

(Di mercoledì 16 novembre 2022) (Adnkronos) – Il missile caduto nel territorio della, al confine con l’Ucraina, “con ogni probabilità” è di fabbricazione russa manon dispone di “conclusive” per stabilire al momento chi abbia effettuato il lancio. Il presidente polacco Andrzej Duda ha definito l’episodio “isolato” e ha evidenziato che “non ciindicazioni” sulla possibilità che una situazione analoga si verifichi di nuovo. “Al momento non abbiamo nessuna prova conclusiva che indichi chi ha lanciato il missile… Con ogni probabilità è di fabbricazione russa, ma è tutto ancora oggetto di indagine”, ha detto Duda alla stampa. In precedenza, il ministero degli Esteri diaveva fatto riferimento ad un missile di fabbricazione russa senza apparenti dubbi. Il premier polacco Mateusz Morawiecki ha ...

