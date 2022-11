Missili in Polonia | Varsavia mette in stato allerta l’esercito e valuta l’articolo 4 della Nato

(Di mercoledì 16 novembre 2022)– “Sono state implementate le procedure previste in tale situazione, aumentando la prontezza al combattimento di alcune unità e servizi militari”. Così Piotr Miller, il portavoce del governo, su Twitter dopo la riunione del Comitato per la sicurezza riunitosi stasera adopo la caduta diin, al confine con l’Ucraina. “C’è stata un’esplosione nel distretto di Hrubieszów, che ha provocato la morte di due cittadini polacchi. Le autorità stanno facendo chiarezza sulla questione”, ha affermato. Miller ha poi fatto sapere che “stiamondo le procedure di cui all’art. 4 del Patto Atlantico”. “Il presidente polacco Andrzej Duda ha appena finito di parlare con il segretario generaleJens Stoltenberg. Verifichiamo le premesse ...

La prima giornata del vertice si è conclusa con la notizia di due razzi che hanno colpito una fattoria polacca vicino al confine con l'Ucraina. Mosca nega che si tratti di razzi russi. Secondo quanto riferito da diversi media internazionali, i razzi hanno colpito Grande schieramento di forze dell'ordine per isolare il luogo in cui ci sono state le due vittime. Sul posto sono in corso accertamenti meticolosi. La paura era che la guerra contro l'Ucraina lanciata da Mosca stesse prendendo questa piega.