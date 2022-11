Missili in Polonia | premier | “Esplosione forse causata da missile russo abbattuto”

Agenzia ANSA

I polacchi chiudono il caso. Il presidente Duda: "Cosa sappiamo" Ucraina e paesi baltici ..., Stati Uniti e Nato hanno tuttavia detto che non vi erano prove a riguardo e successivamente ...L'azienda agricola colpita ieri dal missile caduto a Przewodow, nell'est della, appartiene a una società italo - polacca che affitta il terreno di un ex kolchoz. Lo ha confermato il segretario del comune di Dolchobyczow, nell'ambito del quale si trova Przewodow. I due ... I missili in Polonia, la paura, le ipotesi (Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zeelensky non crede che il missile caduto ieri sera in Polonia sia stato sparato dalla contraerea di Kiev. “Non ho nessun dubbio che il missile non fosse ...Roma, 16 nov. (askanews) - L'azienda agricola colpita da un missile in Polonia, al confine con l'Ucraina, è italo-polacca. Il vicepresidente Federico Viola, intervistato da Rai Radio1 all'interno ...