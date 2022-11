Missili in Polonia | perché anche l’incidente deve preoccupare “Tragica fatalità | lo stallo spinge verso armi meno controllabili”

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Un razzo ucraino, uno “sfortunato” incidente, dunque. Così le stesse autorità polacche chiudono l’improvvisa falla su cui da martedì pomeriggio hanno preso a ballare i destini del mondo, aperta dai resti di missile caduti inspezzando due vite. Ancora stamattina Mosca parlava di provocazione di Kiev, l’Ucraina punta il dito contro Mosca. Col passare delle ore emerge la verità più probabile e rassicurante, ma quella spaccata di biliardo sul cielo di un’area agricola di confine, mai avvenuta prima, “è un pessimo segnale”, dice Tiziano Ciocchetti, responsabile Mondo Militare di Difesa Online. Partiamo dal missile, chi ha sparato? L’idea che mi sono fatto è questa. I russi hanno cominciato a bombardare in maniera massiccia i centri energetici ucraini. Nel corso di questi bombardamenti sono utilizzati non solo razzi maKh101 subsonici che ...

