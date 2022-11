Missili in Polonia | Mosca accusa | “L’Occidente vuole una guerra ibrida contro la Russia”

(Di mercoledì 16 novembre 2022)– “Lanciando unalasi avvicina allamondiale”. Lo ha scritto l’ex Presidente russo e vice Presidente del Consiglio di sicurezza, Dmitry Medvedev in un tweet, esprimendosi suifiniti in una fattoria in. Gli ucraini, scrive Medvedev, considerano l’episodio “un attaccostico”. Le accuse al, al pari dei riferimenti alla TerzaMondiale, sono una costante nei messaggi che Medvedev affida ai social. “I paesi occidentali stanno spingendo il mondo a unaglobale. E solo la vittoria completa e definitiva dellaè una garanziail ...

...improbabile la pista deirussi. Anche altri Paesi della Nato, come la Turchia, hanno ipotizzato che la la Russia potesse non essere coinvolta direttamente nelle esplosioni avvenute inI Paesi vicini, Repubblica Ceca e Slovacchia, hanno espresso la loro preoccupazione per iche hanno colpito la. 'In un tweet, il primo ministro ceco Petr Fiala ha dichiarato di essere ...Missili sulla Polonia, di certo un errore. Forse dei russi (bombardieri), forse degli ucraini (anti aerea). Errore ma anche casus belli mondiale. Biden corre a disinnescarlo. Errore che non può avere ...(Adnkronos) - Il missile caduto in Polonia potrebbe essere un missile antiaereo proveniente dall'Ucraina. Lo avrebbe detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ai leader del G7, secondo ...