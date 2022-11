Missili in Polonia | Meloni | “C’è fortissima preoccupazione”

Leggi su anteprima24

Il presidente del Consiglio Giorgiamanifestaapprensione eper quanto accaduto in. Un missile è caduto al confine con l'Ucraina provocando 2 morti. Il presidente del Consiglio esprime solidarietà al governo e al popolo polacco., in Indonesia per il G20, si è riunita con gli alleati Nato ed europei per verificare quanto accaduto e valutare i prossimi passi. Si tratta, in ogni caso, di un'ulteriore conferma della gravità e delle conseguenze della ingiustificata aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.ha sentito telefonicamente il presidente del Consiglio polacco Mateusz Morawiecki.