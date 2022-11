Missili in Polonia | gli Usa cauti | “Potrebbero essere razzi antiaereo ucraini”

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Bali – Icaduto inquelliproveniente dall’Ucraina. Lo avrebbe detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ai leader del G7, secondo quanto riportato dalla Dpa. Biden avrebbe parlato di un missile del sistema S-300 durante una riunione di emergenza a margine del vertice del G20 a Bali. Nel corso del briefing con i giornalisti dopo l’incontro, il presidente Usa ha detto che le informazioni preliminari mostravano che era “improbabile” che il missile fosse stato lanciato dal territorio russo. Varsavia aveva confermato in precedenza che il razzo “con ogni probabilità” era di fabbricazione russa ma anche di non disporre di “prove conclusive” per stabilire al momento chi abbia effettuato il lancio. Sia l’Ucraina che la Russia utilizzano...

...improbabile la pista deirussi. Anche altri Paesi della Nato, come la Turchia, hanno ipotizzato che la la Russia potesse non essere coinvolta direttamente nelle esplosioni avvenute inI Paesi vicini, Repubblica Ceca e Slovacchia, hanno espresso la loro preoccupazione per iche hanno colpito la. 'In un tweet, il primo ministro ceco Petr Fiala ha dichiarato di essere ...Missili sulla Polonia, di certo un errore. Forse dei russi (bombardieri), forse degli ucraini (anti aerea). Errore ma anche casus belli mondiale. Biden corre a disinnescarlo. Errore che non può avere ...(Adnkronos) - Il missile caduto in Polonia potrebbe essere un missile antiaereo proveniente dall'Ucraina. Lo avrebbe detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ai leader del G7, secondo ...