Missili in Polonia | Erdogan | “Accusare Russia aumenta solo tensioni”

(Di mercoledì 16 novembre 2022) (Adnkronos) –ladopo aver scoperto che icaduti innon sono russi aumenterà ulteriormente le, ha affermato il Presidente turco Recep Tayyip, citato dall’agenzia Anadolou. Esiste “l’impressione generale che icaduti innon siano di fabbricazione russa”, ha dichiarato ancora, parlando di possibile “errore tecnico”. “Rispetto la posizione della, che ha detto che non si tratta di un suo missile. Per noi, questo è importante”, ha dichiarato ancora, rispondendo a una domanda della Tass. Il presidente turco ha quindi definito importanti le affermazioni del presidente americano Joe Biden, secondo cui “non sono ...

Qui l'intervento di Alessandro Giuli a DiMartedì "Ho visto le foto deirussi in: non torna". Biloslavo. tutto stravolto - VideoE' possibile che già in giornata arrivi una versione ufficiale di quanto accaduto in. Intanto ihanno affondato le borse asiatiche, le prime ad aprire, mentre il dollaro si e' ...Lo avrebbe detto Joe Biden a leader G7. Per il presidente Usa è “improbabile” che sia partito dalla Russia. I dubbi di Varsavia Il missile caduto in Polonia potrebbe essere un missile antiaereo proven ...Missili sulla Polonia e 2 vittime: è giallo. Mentre tra Mosca e Kiev è scambio di accuse, oggi 16 novembre si riunisce il vertice Nato. Mentre Varsavia alla fine di una… Leggi ...