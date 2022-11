Missili in Polonia | Biden | “Impossibile sia stata Mosca” Ipotesi Usa | erano razzi antiaereo dall’Ucraina Russia | “Apprezziamo atteggiamento Washington”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Missile uccide due persone in territorio Nato. Varsavia mette in stato d’allerta l’esercito. Il Cremlino: “Nessun nostro attacco in quelle zone” (leggi). L’è che siano frammenti didistrutti da contraeree ucraine. Previsto in mattinata il vertice dell’Alleanza atlantica, convocato su richiesta dei polacchi L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.