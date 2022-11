Missili caduti in Polonia | Zelensky stavolta ci sperava | “Escalation significativa | hanno attaccato la Nato”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Nemmeno il tempo, ieri, di esultare per il ritiro delle truppe di Mosca dalla regione di Kherson, ed ecco che oggi il presidenteè tora preoccuparsi, e non poco, a seguito di una vera e propria pioggia dirussi, chedevastato il suo paese. Il presidentesubito ‘ringalluzzito’ dall’incidente avvenuto sul territorio polacco Dunque, sulle prime, almeno fino a quando il giornalista polacco non ha spiegato le reali cause dell’incidente avvenuto sul territorio polacco,ha colto quello che sembrava inizialmente un attacco diretto come una sorta di ‘segno divino’, affermando subito: “Il terrorismo non si limita ai nostri confini nazionali, ora irussicolpito anche la, contro ...