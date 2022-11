Missili caduti in Polonia | fonti Usa | ' Ipotesi missile di contraerea ucraina'

Ora Mosca nega: "Queiin Polonia non sono nostri" Ma nella primissima mattinata le notizie sono ancora frammentarie e confuse, così il presidente Usa riunisce i leader di Italia, ...Al centro delle discussioni odierne al G20 ci sarà senza ombra di dubbio il caso dei duepresumibilmente russiin territorio polacco, e quindi territorio di competenza della Nato che ...Nel 266° giorno di guerra, due missili sono caduti su Przewodow, un paese polacco al confine con l'Ucraina, uccidendo due persone. Il premier polacco Mateusz Morawiecki ha indetto una… Leggi ...Bruxelles, 16 nov. (Adnkronos) – “Naturalmente è un momento molto serio”, ha commentato Robert Bell, ex Consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Bill Clinton e poi inviato da Barack Obama ...