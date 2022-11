Missile Polonia | Nato | “Incidente causato da razzo ucraino | ma non è colpa di Kiev”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 16 novembre 2022) (Adnkronos) – “Secondo risultati preliminari, probabilmente l’” che ha provocato ieri due morti nel villaggio di Przewodow, nellasudorientale, a pochi chilometri dal confine con l’Ucraina, “è statoda un, lanciato per proteggere il territoriodagli attacchi missilistici russi”. Così il segretario generale dellaJens Stoltenberg, in conferenza stampa al termine del Consiglio dell’Atlantico del Nord a Bruxelles. Ma l’“non èdi. La Russia porta la responsabilità ultima per questa guerra illegale”. “L’esplosione – ha continuato – si è verificata mentre la Russia lanciava una massiccia ondata di attacchi missilistici” contro il territorio ...