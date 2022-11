Missile in Polonia | Zelensky | è il messaggio della Russia al G20

Oggi unè stato mandato probabilmente dalla Russia, 15 miglia dentro il confine della', ha detto Trump. 'La gente è impazzita e arrabbiata e noi abbiamo un presidente che si ...Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky accusa Mosca di aver colpito lacon unche ha ucciso due persone, etichettando la Russia come paese "terrorista". Parlando in collegamento video, Zelensky ha detto al vertice del G20 di Bali che l'attacco è "una vera ...Quanto alla vicenda del missile caduto in Polonia- in base alle ultime notizie confermate dal presidente Usa Joe Biden ai partner del G7 e della Nato e dalle autorità polacche si tratterebbe di un ...Il presidente ucraino insiste: un messaggio della Russia al vertice del G20. Secondo il governo di Varsavia, è stato un "missile di fabbricazione ...