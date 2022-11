Missile in Polonia | “Per Biden non è arrivato dalla Russia”

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Tensione altissima nelle cancellerie europee: un, la cui provenienza non è chiara, è caduto in, paese membro della NATO. Il razzo ha ucciso due persone nel villaggio orientale di Przewodów, ai confini con l’Ucraina. Non si tratterebbe di un ordigno russo, ma forse di un razzo antiaereo proveniente proprio dall’Ucraina. Lo avrebbe detto il presidente degli Stati Uniti, Joe, ai leader del G7, secondo l’agenzia di stampa tedesca Dpa.avrebbe anche precisato che si tratta di undel sistema S-300. E dopo l’incontro di emergenza a Bali con gli alleati,ha sostenuto che è “improbabile” che ilsia partito. “Questo è dovuto all’analisi della traiettoria, ma non voglio dire che si ...