Missile in Polonia | Mosca si complimenta con gli Usa | «Reazione misurata | a differenza di altri Paesi»

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Il Cremlino plaude alla maniera con cui gli Stati Uniti hanno gestito la questione delle esplosioni registrate innella serata di ieri, 15 novembre. Il portavoce del governo diDmitry Peskov definisce quella di Washington una «»: «Riservata e molto più professionale» rispetto a quella «assolutamente isterica della parte polacca e un certo numero di». L’apprezzamento per gli Usa viene accompagnato, infatti, dalla stizza nei confronti di Varsavia, che secondo Peskov avrebbe potuto dire «immediatamente» che ilcaduto nel villaggio polacco di Przewodów non era stato lanciato dalla Russia. Peskov, citato da Interfax, aggiunge che «i polacchi avevano tutte le possibilità» di far sapere fin dall’inizio che i frammenti ...

Al termine della "riunione d'emergenza" degli ambasciatori dell'Alleanza per fare il punto sulla caduta del missile in Polonia ha parlato il segretario generale, Jens Stoltenberg. "Stiamo valutando ...Sul caso del missile in Polonia la premier ha affermato che anche se si tratta di un razzo ucraino è 'comunque responsabilità russa'. (Teleborsa) - Il presidente polacco Andrzej Duda ha dichiarato che al momento si esclude la possibilità che il missile caduto sul villaggio al confine con l'Ucraina sia stato un attacco contro ...