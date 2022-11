Missile in Polonia | le vittime erano dipendenti di un’azienda per metà italiana Il vicepresidente Viola | «Non c’è stato nulla da fare»

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Dopo l’incidente delcaduto nel villaggio di Przewodow in territorio polacco, e le prime analisi delle intelligence dei Paesi coinvolti che scongiurano il rischio di una rapida escalation del conflitto tra Ucraina e Russia, emergono nuovi dettagli sullee sull’area interessata dalle esplosioni. I missili, probabilmente pezzi di contraerea ucraina lanciati dall’esercito di difesa per rispondere al bombardamento russo, hanno colpitoagricola che appartiene a una società italo-polacca. Secondo il quotidiano polacco Gazeta Wyborcza, l’azienda opera sul luogo dagli anni Novanta e gestisce 800 ettari di di terre nere (chernozem), coltivate soprattutto a grano e mais. La società avrebbe affittato il terreno di un ex kolchoz. Leson due uomini polacchi, duedella ...

Il tweet arriva però dopo l'incidente avvenuto indove due persone sono morte per colpa dei detriti di unucraino che aveva colpito un razzo russo diretto sul territorio di Kiev.... per analizzare il caso delche ha provocato due morti in un villaggio in. Il razzo potrebbe essere in realta' partito dalla contraerea ucraina. Ma questo, ha spiegato, 'cambia di ..."Stop agli aiuti militari a Kiev". Il tweet di Donald Trump Jr figlio dell'ex presidente degli Stati Uniti fa discutere all'indomani dai missili che hanno colpito il villaggio ...(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zeelensky non crede che il missile caduto ieri sera in Polonia sia stato sparato dalla contraerea di Kiev. “Non ho nessun dubbio che il missile non fosse ...