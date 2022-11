“Mio padre” La rivelazione spiazzante di Mahmood nel docu-film

Bluerating.com

...che ha presentato il libro Dolce e Crudele dove parla della sua famiglia, delle violenze del...fratello è profondo ma a differenza tua, è selettivo. C'è una cosa che si chiama ironia, ma per ...A Valerio Scanu è stato asportato mezzo polmone, pensa che suoabbia chiesto di morire al posto ... Doris: la lezione di mio padre - Bluerating.com Un racconto intimo e profondo. Il fenomeno Mahmood non si arresta. Il cantante trentenne, dopo un’ascesa sorprendente nel mondo della musica, ...“Mi hanno asportato mezzo polmone” Valerio Scanu per la prima volta racconta di avere avuto paura del tumore. Non ha mai detto niente, ne parla per la prima volta, nemmeno la sua famiglia sapeva fino ...