Militare in congedo trovato morto sul divano con ferite di arma da taglio Il pm interroga il figlio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Un 56enne è statostamani all’alba nella sua abitazione a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso. Il suo corpo presentavadida. A scoprirlo è stata la moglie. In casa c’era anche ildella coppia di 24 anni che, dopo l’allarme, è statoin stato confusionale dai carabinieri sul pianerottolo di casa. Il giovane, secondo le prime informazioni, ha problemi psichici per cui era in cura. E’ stato preso in consegna dai carabinieri e ora risponderà alle domande del pm di turno. La vittima si chiamava Francesco De Felice ed era unin. Secondo una prima ricostruzione è stato aggredito mentre era seduto su un, dove è stato colpito con un coltello da cucina ...